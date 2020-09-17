Kerkük’te Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 3 ölü

Kerkük Emniyet Müdürü Ali Kemal, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajda terör saldırısının Beşir yakınlarındaki Asi köyünde gerçekleştiğini söyledi.

Saldırının terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini belirten Kemal, saldırıda Haşdi Şabi'nin Türkmen birliğine ait 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Saldırı sırasında DEAŞ'lıların Asi köyünü ele geçirmek istediklerini bildiren Kemal, güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğünü söyledi.

Haziran 2014'te IŞİD, Musul, Selahaddin ve Enbar'ın tüm vilayetleri ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş ve bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştır. Eski Irak Başbakanı Haydar el-Ibadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer ilan etti.

IŞİD'in bölgeden çıkarılmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar illerinin kırsal kesimlerinde örgütün saldırıları devam ediyor.