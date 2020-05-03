  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kerkük'te DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ militanlarına yönelik baskında 4 terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:52:00 -
Kerkük'te DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Irak'ta iki gündür peş peşe saldırılar gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'a bağlı 4 terörist yakalandı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA'ya yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendirerek kent merkezindeki Feylak semtinde bir eve düzenledikleri baskında teröristleri yakaladıklarını söyledi.

Baskında çok sayıda mühimmat ve hafif silahların de ele geçirildiğini ifade eden Harbiye, yakalananların Kerkük'te 28 Nisan'da İstihbarat Dairesi binası önünde düzenlenen intihar saldırısının planlayıcı şüphelisi olduklarını kaydetti.

Söz konusu olayda DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisinin üzerindeki düzeneği patlatması üzerine 4 güvenlik memuru yaralanmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı