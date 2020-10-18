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Aktüel Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:57:15 -
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin kuzeydoğusunda bir köye terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün kuzeydoğusundaki Şoker köyüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırının Kerkük'e bağlı Şuvan ilçesi yakınlarında meydana geldiğini aktaran Kemal, DEAŞ mensuplarının Şoker köyünün girişinde bir sivil aracı durdurduklarını ve otomatik silahlarla taradıklarını ifade etti.

Kemal, saldırı sonucu araçta bulunan 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

Teröristlerin olay yerinden kaçtığını belirten Kemal, bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
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