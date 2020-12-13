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Aktüel Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 02:42:37 -
Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 2 yaralı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dibis ilçesi yakınlarında kullandığı bir sığınağın girişine yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu bir Irak askerinin öldüğü, ikisinin de yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesi yakınlarında Irak ordusunun operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının kullandıkları bir sığınağa girerken bir bombanın patladığını ifade eden Kemal, bombanın daha önce sığınağın girişine yerleştirildiğini ifade etti.

Kemal, uzaktan kumandayla bombanın patlaması sonucu Irak ordusundan bir askerin öldüğünü iki askerin de yaralandığını aktardı. Olay üzerine bölgede operasyon genişletildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.


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