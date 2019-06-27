Kerim Yılmaz kimdir? Kerim Yılmaz BELKO’ya atandı mı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildikten sonra belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO adlı şirkete Kerim Yılmaz atandı. Peki Kerim Yılmaz kimdir?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildikten sonra belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO adlı şirkete Kerim Yılmaz atandı. Peki Kerim Yılmaz kimdir? Kerim Yılmaz kimdir? Eski ceza hakimi olan Kerim Yılmaz Elbistanlıdır. Daha önce MHP’de hukuk danışmanlığı görevinde bulunan ve emekli hakim olan Kerim Yılmaz, aynı zamanda İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Yılmaz’ın yönetim kurulu başkanı olarak atandığı BELKO ise, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği kömürün temini ve dağıtımı görevini yapıyor.

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