Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı beslenmenin yeni yolu

Hem kilo vermek hem de sağlıklı beslenmek istiyorsanız doğanın sunduğu muhteşem bir bitkiyle karşınızdayız. İsmini duyduğunuzda yüzünü buruşturuyorsanız; daha önce bu harika bitkiyi doğru şekilde tüketmediğiniz ortaya çıkacaktır. Evet, sıkı durun elbette bu şahane bitkinin ismi 'kereviz'… Kereviz; dolması, salatası, çorbası şimdi de suyu ile sofraları şenlendiriyor.

2018’in son akımı

2018 yılının aralık ayında ABD'de kereviz suyuyla ilgili bir akım başladı. Kilo vermek isteyenler ve sağlıklı beslenme gönüllüleri kerevizin son derece leziz ve yararlı olduğunu duyurmak için tükettikleri bitkiyle ilgili sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

Kereviz suyunun faydaları nelerdir?

Kereviz suyu; A vitamini, C vitamini, K vitamini, folik asit, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor deposudur. Anti-inflamatuar özelliği taşıyan kereviz suyu iltihaplanmaların önüne geçer.

Sindirim sistemi dostu

Kereviz suyu kilo vermenin yanı sıra sindirim sistemi içinde faydalıdır. Düzenli olarak kereviz suyu tüketenlerin kan şekeri seviyelerinin dengelendiği gözlenmektedir. Kereviz suyu ayrıca kolesterolü dengeler ve tip 2 diyabet riskini azaltır.

Kereviz suyu nasıl yapılır?

*5 adet kereviz, saplarıyla birlikte

*3 adet limon

*6 su bardağı su

*Yarım demet maydanoz

Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Pürenin üzerine suyu ilave edin. Ardından karışımı süzün. Günde iki bardaktan fazla olmamak kaydı ile gün aşırı kereviz suyu tüketebilirsiniz. Unutmayın her şeyin fazlası zarar bu nedenle ölçüyü kaçırmamakta yarar var.