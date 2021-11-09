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Kadın - Aile Kereviz böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay kereviz böreği tarifi
Kadın - Aile

Kereviz böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay kereviz böreği tarifi

Bu tarifle kerevizi bir kat daha fazla seveceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:09:00 - 2021-11-09 21:15:51
Kereviz böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay kereviz böreği tarifi

Kerevizi sevmeyen bir kişinin yiyebileceği bir börek tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

3 adet hazır yufka
3 adet kerevizin yaprakları
2 adet orta boy kuru soğan
2 adet orta boy havuç
1 adet limon kabuğu rendesi
3 dilim beyaz peynir
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı (veya çiçek yağı)
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Sosu İçin:

1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı su
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı un

Kerevizli Kış Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Kereviz yapraklarını ince ince doğrayıp biraz tuz ve limon kabuklarını ekleyip elimizle güzelce ovuyoruz. Tavaya eklediğimiz zeytinyağında önce küçük doğranmış soğan ve rendelenmiş havuçları kavuruyoruz. İyice kavrulunca üzerine kereviz yapraklarını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. İyice kavuruyoruz ki kokusu çıksın. En son baharatları ekliyoruz ve ocağı kapatıp hepsini güzelce harmanlıyoruz; soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada iç sos malzemelerini karıştırıyoruz. Tezgaha yufkalardan birini seriyoruz ve üzerine sostan sürüp ikiye katlıyoruz. “D” şekline gelen yufkaya tekrar sostan sürüyoruz ve uzun tarafına soğuyan iç harçtan uzunca seriyoruz. Üzerine 1 dilim peyniri ufalayarak yayıyoruz. Yufkayı rulo haline getiriyoruz. Keskin bir bıçak yardımıyla, dört parmak genişliğinde verev olarak kesiyoruz. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp üstüne sostan sürüyoruz. İsteğe bağlı olarak çörek otu ve susam serpip 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet Olsun.

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