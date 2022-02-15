Kereviz: Araştırma sonucu 12 günde kadın hastalıklarını tedavi ediyor

Kereviz oldukça zengin bir vitamin ve mineral kaynağı sebzedir. Kereviz yüksek miktarda C vitamini içeren bir sebzedir. C vitamini dışında içeriğinde sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir mineralleri de yer alır.

Kereviz 12 günde kadın hastalıklarını tedavi ediyor

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi. Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.

12 günde mükemmel etki

Vatan’ın haberine göre; Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu. Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi.

Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi. Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekeri seviyelerini ölçen bir kan testidir. Tüketimin ardından iki saat sonra kan testi yapılır. Araştırmacılar, bu test sayesinde kerevizin kan şekeri düzeylerini düşürmede oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.

Kereviz neye iyi gelir?

Ödem atılmasına yardımcı olur ve idrar söktürücü özelliği bulunur.

Kolesterolü düşürür.

Lif açısından zengindir, kabızlığa karşı faydalıdır.

Sindirime yardımcı olur, mide asidini dengeler.

Yüksek tansiyonu düşürür, damar sağlığını korur.

İdrar ve mesane problemleri durumunda iltihabı azaltır.

Kereviz besin değeri;

100 gram kerevizin kalori ve besin değeri; 16 kalori enerji, 2 gram besin lifi, 3,5 gram karbonhidrat, 1,8 gram şeker, 0.2 gram yağ, 79.8 mg omega 6 yağ asidi, 0.7 gram protein içermektedir. Vitaminleri; A, C, E, Riboflavin, Niasin, B6 ve K'dır.