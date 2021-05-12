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Ekonomi Kerevitaş’tan ilk çeyrekte 1 milyar TL ciro
Ekonomi

Kerevitaş’tan ilk çeyrekte 1 milyar TL ciro

Türkiye’nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin şirketi Kerevitaş’ın 2021 yılının ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artarak yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:01:00 -
Kerevitaş’tan ilk çeyrekte 1 milyar TL ciro

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulunan Kerevitaş’ın 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artışla 998 milyon TL olurken, FAVÖK 137,2 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Kerevitaş CEO’su Şükrü Çin, 2020 yılındaki finansal başarının 2021 yılında da devam ettiğini vurgulayarak “Önümüzdeki dönemde de pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

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