‘Kereste’ye suç duyurusu

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında, “Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar” şeklindeki ifadesine tepkiler devam ediyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Aileyi Yaşatma ve Koruma Derneği Genel Başkanı Hatice Sunci, şunları dile getirdi:

Kadınlardan tepki

“Akşener’in bu ifadeleri erkekleri aşağılıyor. Bu yüzden üyelerimiz tarafından suç duyurusunda bulunulması gerektiği noktasında dilekçeler tarafımıza gelmeye başladı. Derneğimize gelen şikâyet dilekçeleriyle de ya CİMER üzerinden, ya da Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden başvurumuzu yapacağız. Akşener’in erkekleri ötekileştirmeye yönelik açıklamaları toplumu rahatsız etti. Bir genel başkanısın, bir hanımefendisin, yarında bu ülkeyi yönetmeye aday olacak partinin genel başkanısın. Neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Sadece kadınlardan tarafa mı oy kullanacaksınız? O zamanda kadınlar cumhuriyeti gibi bir şey olacak. Bu şekilde de erkekleri dışlamış oluyorsunuz. Yapmış olduğu konuşmalarla erkekleri aşağılamış oldu. Meral hanıma konuşmasını yakıştıramadık.”