  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset ‘Kereste’ye suç duyurusu
Siyaset

‘Kereste’ye suç duyurusu

Daha önce Lütfü Türkkan’ın galiz küfürler ettiği şehit yakını için ‘yavşak’ ifadesini kullanan İP Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında kullandığı “Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar” ifadesi de büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 09:43:00 -
‘Kereste’ye suç duyurusu

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında, “Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar” şeklindeki ifadesine tepkiler devam ediyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Aileyi Yaşatma ve Koruma Derneği Genel Başkanı Hatice Sunci, şunları dile getirdi:

Kadınlardan tepki

“Akşener’in bu ifadeleri erkekleri aşağılıyor. Bu yüzden üyelerimiz tarafından suç duyurusunda bulunulması gerektiği noktasında dilekçeler tarafımıza gelmeye başladı. Derneğimize gelen şikâyet dilekçeleriyle de ya CİMER üzerinden, ya da Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden başvurumuzu yapacağız. Akşener’in erkekleri ötekileştirmeye yönelik açıklamaları toplumu rahatsız etti. Bir genel başkanısın, bir hanımefendisin, yarında bu ülkeyi yönetmeye aday olacak partinin genel başkanısın. Neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Sadece kadınlardan tarafa mı oy kullanacaksınız? O zamanda kadınlar cumhuriyeti gibi bir şey olacak. Bu şekilde de erkekleri dışlamış oluyorsunuz. Yapmış olduğu konuşmalarla erkekleri aşağılamış oldu. Meral hanıma konuşmasını yakıştıramadık.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Dogru söylemiş cennet anaların ayakları altındadır sizin gibi keresteler anlamaz dalkavuk takımı
  • Yanıtla

gürsel

kendi eşinden bahsediyordur belki
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay