Kerem'den çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ekstra bir motivasyon olduğunu belirtti. Aktürkoğlu, "3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 5-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe motivasyonu

Maç hakkında konuşan Kerem, Fenerbahçe'ye de değindi. Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

"Mükemmel oynadık"

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Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA