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Spor Kerem’den alındı ona verildi! İşte Galatasaray’ın yeni kaptanı
Spor

Kerem’den alındı ona verildi! İşte Galatasaray’ın yeni kaptanı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:48:00 -
Kerem’den alındı ona verildi! İşte Galatasaray’ın yeni kaptanı

Kerem Aktürkoğlu'ndan alınan Galatasaray kaptanlık bandı Kaan Ayhan'a verildi.

Avrupa Ligi listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da Kaan Ayhan, artık kaptanlardan biri olacak.

Benfica'ya transfer olan ve daha önce kaptanlığı alınan Kerem Aktürkoğlu'ndan boşalan kaptanlık görevi, milli futbolcuya emanet edilecek.

TFF Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık görevi, derbinin ardından alınmıştı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından yeni kaptan belli oluyor

Konuya dair bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kaptanların transfer dönemi sona erdikten sonra belirleneceğini ifade etmişti.

UEFA'ya kadro bildirimini yapan ve transferi de büyük ölçüde noktalayan Galatasaray'da kaptanlık görevini yürütecek futbolculardan biri Kaan Ayhan olacak.

Tecrübeli futbolcunun kaptanlığının, 13 Eylül'deki transfer sonrasında resmiyete kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'a Ocak 2023'te transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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