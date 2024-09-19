  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kerem ve Orkun Benfica’yı galibiyete taşıdı! Devler Ligi’nde Türk rüzgarı, tarihe geçtiler
Spor

Kerem ve Orkun Benfica’yı galibiyete taşıdı! Devler Ligi’nde Türk rüzgarı, tarihe geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-09-19 22:57:00 - 2024-09-19 22:58:10
Kerem ve Orkun Benfica’yı galibiyete taşıdı! Devler Ligi’nde Türk rüzgarı, tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta maçında Portekiz ekibi Benfica, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kürkçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı, başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

ÖNCE KEREM, SONRA DA ORKUN

Maçın 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Benfica öne geçti. Benfica, 29. dakikada Orkun Kökçü'nün muazzam frikik golüyle üstünlüğü ele geçirip farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca, ilk yarı 2-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Kızılyıldız, 86. dakikada Milson'un golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Benfica maçtan 2-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YABANCI TAKIMDA BİRLİKTE GOL ATAN İLK TÜRK OYUNCULAR

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki hafta karşılaşmalarında Benfica, evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak; Kızılyıldız ise Inter deplasmanına çıkacak.

 

Benfica ve Galatasaray’ın eski yıldızından ‘Kerem Aktürkoğlu’ açıklaması!
Benfica ve Galatasaray’ın eski yıldızından ‘Kerem Aktürkoğlu’ açıklaması!

Spor

Benfica ve Galatasaray’ın eski yıldızından ‘Kerem Aktürkoğlu’ açıklaması!

Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı
Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı

Spor

Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…
Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Spor

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...
Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...

Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...

Portekizliler ona hayran! Kerem Aktürkoğlu adını altın harflerle yazdırdı
Portekizliler ona hayran! Kerem Aktürkoğlu adını altın harflerle yazdırdı

Spor

Portekizliler ona hayran! Kerem Aktürkoğlu adını altın harflerle yazdırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23