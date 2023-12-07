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Spor Kerem Demirbay'ın isteği Okan Buruk'u şok etti!
Spor

Kerem Demirbay'ın isteği Okan Buruk'u şok etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:33:00 -
Kerem Demirbay'ın isteği Okan Buruk'u şok etti!

Kerem Demirbay'ın isteği Okan Buruk'u şok etti! Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay istediği süreyi bulamayınca takımdan ayrılma kararı aldı. Kerem Demirbay, Okan Buruk ile görüşerek Galatasaray'dan ayrılmak istediğini dile getirdi.

Kerem Demirbay'ın isteği Okan Buruk'u şok etti! Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay istediği süreyi bulamayınca takımdan ayrılma kararı aldı. Kerem Demirbay, Okan Buruk ile görüşerek Galatasaray'dan ayrılmak istediğini dile getirdi.

Önce Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kritik maçlar öncesi Kerem Demirbay'ın isteği Okan Buruk'u şaşkına çevirdi.

Kadrodaki tüm isimlerden olabildiğince faydalanmak isteyen Okan Buruk, Kerem Demirbay'ın takımdan ayrılmak istemesi üzerine tüm planlarını yeni baştan yaptı. Son maçlarda Kaan Ayhan'ın gerisinde kalan Kerem Demirbay, Okan Buruk ile görüşerek yeniden Almanya'ya dönmek istediğini dile getirdi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son dört maçta sadece 28 dakika süre alabilen Kerem Demirbay ayrılık isteğinin ardından Union Berlin ve Werder Bremen'in transfer listesine girdi. Bu sezon yalnızca Molde maçında 90 dakika forma terleten Kerem Demirbay, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı. Kerem Demirbay'ın isteği Okan Buruk'u şok etti!

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