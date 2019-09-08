Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama: Merkez Bankası, Düyun-u Umumiye mi?

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24 TV'de Beyza Hakan sunduğu Kayıt Dışı'na konuk olan ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin ve Ertan Özyiğit, Merkez Bankası ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Seçilmiş Başkan'a 'parayı yönetme' diyorlar"

Paranın kime ait olması gerektiğini belirten Ertan Özyiğit'in Merkez Bankası'nın adını 'Türkiye Cumhuriyeti' değil de 'Türkiye Cumhuriyet' olmasına adına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası yönetimini değiştirmesini "Müthiş bir akıl" olarak değerlendiren Özyiğit "Demokratik yollarla seçilmiş bir Başkan'a diyorsunuz ki, "paraya sen yönetme!" Böyle bir saçmalık olabilir mi?" tepkisinde bulundu.

"Ülkenin amacı olur, Merkez Bankası'nın kendi amaçları olmaz"

Merkez Bankasının araç bağımsızlığının amaç bağımsızlığına dönüştürüldüğünü söyleyen Kerem Alkin, "Merkez Bankalarının araç bağımsızlığı olur, amaç bağımsızlığı olmaz. Merkez Bankası bir ülkedeki siyasi otoritesine ve makro ekonomik hedeflerine rağmen 'kendi amaçları'na yönelik politika uygulayamaz. Bir merkez bankasının 'kendi amaçları' diye bir şey olabilir mi? Ülkenin seçilmiş bir hükümet tarafından amaçlar belirlenir, o amaçlara yönelik para politikası seti oluşturma bağımsızlığı verebilirsin. Ama Merkez Bankası'na sen bambaşka bir para politikası izni kimse vermez. ABD de vermez, kimse vermez." dedi

Bu sözlere Özyiğit, "Eğer size bağlı değilse diyeceksiniz hocam" sözlerini ekledi.

"Dünyadaki hiçbir merkez bankası özerk değil"

Merkez Bankası özerk olmadığı için doların yükseldiğini iddia edenlere bir örnek veren Ertan Özyiğit, "Çin Merkez Bankası özerk mi?" diye sordu. Alkin ise "Dünyada hiçbir Merkez Bankası özerk değildir" yorumunu yaptı.

"Düyun-u Umumiye binasına saltanat binasından 5 kat yüksek kapı yaptırdılar"

Merkez Bankası'nın özerk olamayacağını ifade eden Kerem Alkin, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na derseniz ki, 'özerk olması lazım'... Özerk yapı demek Düyun-u Umumiye demektir. Düyun-u Umumiye, parayı yönettiği iddiasıyla şu an İstanbul Erkek Lisesi'nin kullandığı Düyun-u Umumiye binasına, şu an İstanbul Valiliği'nin kullandığı saltanat binasındaki kapıdan 5 kat daha yüksek kapı yaptırmıştır." dedi.

"Özerk yapı demek Düyun-u Umumiye demek"

"Özerklik demek Düyun-u Umumiye demektir." diyen Alkin "Dünyanın hangi ülkesi merkez bankasına özerklik verir? Kavramları bulamaç yapıyorlar. İktisat kavramların bulamaç olmayacağı kadar net tanımların olduğu bir alandır. Düyun-u Umumiye mi Merkez Bankası? Merkez Bankası özerkliği diye bir saçmalık olabilir mi? Bu ülkenin milli bir parçasıdır Merkez Bankası." ifadesinde bulundu.