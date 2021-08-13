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Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan mükemmel performans
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan mükemmel performans

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçında gösterdiği performansla büyük takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 01:46:00 -
Kerem Aktürkoğlu'ndan mükemmel performans

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, St. Johnstone'ı deplasmanda 4-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların net bir skorla galip ayrıldığı maça, Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

Galatasaray'ın milli futbolcusu, mücadelede 1 gol ve 2 asist ile oynadı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada ağları havalandırırken, 29. dakikada Diagne'nin ve 70. dakikada Feghouli'nin kaydettiği gollerde asist yapmayı başardı.

Milli futbolcu, 82. dakikada yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

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