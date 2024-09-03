Kerem Aktürkoğlu Benfica’da çok iddialı: Büyü yapmak istiyorum!

Portekiz devi Benfica, Galatasaray'dan hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Transferin bedeli olarak Galatasaray’a 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay ödenecek.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, transfer sonrası yaptığı açıklamada, Benfica’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Aktürkoğlu, "Menajerim bu fırsatı bana söylediğinde çok mutlu oldum. Hemen gelmek ve kupalar kazanmak istedim." dedi.

"Lig Şampiyonluğunu kazanacağız"

Benfica’da 17 numaralı formayı giyecek olan Kerem, takım olarak lig şampiyonluğu kazanmayı hedeflediklerini vurguladı. "Bu sezon birlikte lig şampiyonluğu kazanacağız. Hedefim bu!" diyerek iddiasını ortaya koydu. Benfica taraftarlarına da seslenen Kerem, "Sahada her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım edeceğim ve tabii ki kupalar kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

"Rakiplere büyü yapmak istiyorum"

Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarını esprili bir şekilde bitirerek, "Gerçekten rakiplere expelliarmus büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum." dedi. Bu açıklama, genç futbolcunun sahadaki hırsını ve kararlılığını gösteren bir mesaj olarak yorumlandı.