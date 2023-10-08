Kerem Aktürkoğlu, Avrupa’nın radarına girdi!

Galatasaray'da her sezon üzerine koyan oyuncunun adı Kerem Aktürkoğlu. Fatih Terim döneminde bulduğu şansı iyi kullanan hücum oyuncusu şu sıralarda Avrupa kulüplerinin dikkatini daha çok çeker oldu.

Ada kulüplerinden yoğun ilgi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. İngiliz basınından derlediği habere göre, Salah'ın kış transfer döneminde Suudi Arabistan'a transferine kesin gözüyle bakılıyor. Cazip teklif karşısında Liverpool'un hayır diyemeyeceği belirtilirken yerine ise West Ham'dan Jarred Bowen'in alınacağı ifade edildi.

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