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Spor Kerem Aktürkoğlu artık yolcu!
Spor

Kerem Aktürkoğlu artık yolcu!

Galatasaray'ın genç yeteneği Bartuğ Elmaz'ı bedavaya kapan Marsilya, Kerem Aktürkoğlu'na da talip olunca, Galatasaray Yönetimi kapıyı en yüksek tarifeden açmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:04:00 -
Kerem Aktürkoğlu artık yolcu!

Galatasaray'ın genç yeteneği Bartuğ Elmaz'ı bedavaya kapan Marsilya, Kerem Aktürkoğlu'na da talip olunca, Galatasaray Yönetimi kapıyı en yüksek tarifeden açmaya karar verdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan ilgi devam ediyor.

Sözleşmesi bitecek olan genç yetenek Bartuğ Elmaz'ı Fransa'ya götürüp bedavaya imza attıran Marsilya, Kerem'e de talip olunca, kulüp farklı bir tarife belirledi.

Fanatik'in verdiği habere göre bonservis değeri 10-15 milyon Euro olarak tahmin edilen Kerem için kapının, Marsilya'ya özel olarak 20 milyon Euro'dan açılacağı ileri sürüldü.

Galatasaray Yönetimi, Avrupa kulüplerinin yakından ilgi gösterdiği 23 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Kerem'den gelmesi muhtemel bonservis bedelini transfer çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Genç oyuncu da, kariyerini Avrupa'da sürdürmenin hayalini kuruyor.

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