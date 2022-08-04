Kerebiç tatlısı tarifi nasıl yapılır? Evde kerebiç tatlısı yapmanın püf noktası nedir? Malzemeleri neler?

Kerebiç tarifi damak zevkine düşkün birçok kişinin gündeminde yer aldı. Farklı bir tarif denemek isteyenler, 'kerebiç nasıl yapılır, kerebiç malzemeleri nedir?' sorularının cevabını bu haberimizde bulacaksınız. Lezzetli, pratik bir tatlı hazırlamak isteyenler için kerebiç yapılışına dair detaylar ve püf noktası haberimizde...

KEREBİÇ TARİFİ

Kerebiç İçin Gerekli Malzemeler:

100 gram tereyağı

1 su bardağı irmik

Yarım paket kabartma tozu

2 yumurta

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2/3 çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:

Ceviz ya da Antep fıstığı

Tarçın

Şeker

Köpüğü için:

Çöven otu (bulamazsanız krem şanti kullanabilirsiniz)

Pudra şekeri

Su

KEREBİÇ NASIL YAPILIR?

Kerebiç tatlısı köpüğü için çöven otu kullanacaksanız bunu bir gün önceden hazırlamanız gerekir. Bunun için çöven otunu yıkayıp tencereye alın ve üzerine 4 bardak su ekleyip bir gece bekletin. Tereyağını karıştırma kabınıza aldıktan sonra erimesini bekleyin, içine irmiği ve kabartma tozunu ilave edin. Son olarak yumurtaları ve sıvı yağı da ekleyip güzelce karıştırın. Pudra şekerini de karışıma ekleyin.

Aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Tatlının iç harcı için ceviz ya da fıstıkları parçalayın (dövün) ve üzerine toz şeker ve tarçın ekleyip karıştırın. Hamurdan istediğiniz boyutta parçalar koparıp poğaça ya da içli köfte gibi doldurup kapatarak tepsiye dizin, fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve ısındıktan sonra tepsiyi fırına verin. Diğer yandan suyu kaynatmaya başlayın, bu işlemi 2 saat sürdürün; suyu azalırsa üzerine 1-1,5 bardak kadar ek yapabilirsiniz. Kaynayan sudan otları süzün ve sıcakken pudra şekerini içine ekleyin, ardından mikserle çırpmaya başlayın. Köpük krema kıvamına gelene kadar en az 45 dakika çırpma işlemini sürdürün. Tatlılarınız fırından çıktıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin.

Tarçın ve köpükle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.