Kerebiç tatlısı nasıl yapılır? Kerebiç tarifi Mersin'in yöresel lezzetlerinden olan kerebiç tatlısını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, merakla arattığınız "Kerebiç tatlısı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Mersin'in yöresel lezzetlerinden olan kerebiç tatlısını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, merakla arattığınız "Kerebiç tatlısı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Kerebiç tatlısı nasıl yapılır? Malzemeler: 100 gram margarin

1 su bardağı irmik

2 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2/3 çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un İç harcı Ceviz ya da antep fıstığı

Tarçın

Şeker Köpüğü için; Çöven otu ya da krem şanti Öncelikle margarini eritin. Margarinin üzerine irmik ve kabartma tozunu ekleyin. Yumurta ve sıvı yağ ekleyip yoğurmaya başlayın. Ardından karışıma pudra şekerini ekleyin. Sonrasında karışıma yavaş yavaş unu ekleyin. Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. İç harç için ceviz ya da antep fıstıklarını rondodan geçirin. Kuruyemişin üzerine şeker ve tarçın ekleyin. Hamurdan parçalar alıp içerisine harç koyup yuvarlayın. Ardından kerebiçleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 180 derecelik fırında tatlınız kızarıncaya kadar pişirin. Şayet çöven otu bulursanız. Otları kaynatın. Elde ettiğiniz köpüğü mikserle çırpıp tatlıyı bu köpükle süsleyin. Vaktiniz yok ise köpük yerine krem şanti kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

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