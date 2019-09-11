Kerbela'da ölenler için 3 günlük yas ilan edildi Irak'ın Kerbela kentinde izdiham sonucu 31 kişinin yaşamını yitirmesi sebebiyle 3 günlük yas ilan edildi.

Kerbala Valiliğince yayımlanan yazılı açıklamada, Vali Nesif el Gutabi'nin talebi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin onayı üzerine Kerbela vilayetinde Aşure etkinlikleri sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi. Kerbela'da dün Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerbela'ya giderek facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hastanede yaralıları ziyaret etmişti.

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