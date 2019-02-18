Keratokonus nedir? Keratokonus nedenleri, belitileri nelerdir? | Keratokonus tedavisi

Tedavi edilmediğinde ciddi görme sorunlarına yol açan ve özellikle ergenlik veya 20’li yaşlarda başlayan Keratokonus nedir? Keratokonus nedenleri nelerdir? Keratokonus belitileri nelerdir? Keratokonus tedavisi nasıldır? İşte konuya ilişkin detaylar...

Keratokonus nedir?

Keratokonus, normalde yuvarlak korneanın inceldiği ve koni benzeri bir şekilde şişmeye başladığı ilerleyici bir göz hastalığıdır.

Normalde, kornea bir top gibi kubbe şeklindedir. Bununla birlikte, bazen korneanın yapısı bu yuvarlak şekli tutacak kadar güçlü değildir ve kornea bir koni gibi dışarı doğru çıkmaktadır. Bu duruma keratokonus denir.

Keratokonus bir veya her iki gözde de ortaya çıkabilir. Genellikle ergenlik dönemi ya da 20'li yaşlarda başlar.

Keratokonusun erken evrelerinde, gözlük veya yumuşak kontakt lenslerle görme problemlerini düzeltebilirsiniz. Daha sonra sert gaz geçirgen kontakt lensler veya diğer tip lensler takmanız gerekebilir. Durumunuz ileri bir aşamaya ilerlerse, bir kornea nakli gerekebilir.

Keratokonus hastalığının nedenleri nelerdir?

Yeni araştırmalar, keratokonusa yol açan kornea dokusunun zayıflamasının, kornea içindeki enzimlerin dengesizliği nedeniyle olabileceğini düşündürmektedir. Bu dengesizlik korneayı serbest radikal denilen bileşiklerin oksidatif hasarına daha duyarlı hale getirerek zayıflamasına ve sivrilmesine neden olur.

Oksidatif hasar ve korneanın zayıflaması için risk faktörleri arasında genetik bir yatkınlık bulunur.

Keratokonus ayrıca güneşten gelen ultraviyole ışınlarına aşırı derecede maruz kalma, aşırı göz ovma, iyi takılmayan kontakt lensler ve kronik göz tahrişi ile de ilgilidir.

Keratokonus hastalığının belirtileri nelerdir?

Keratokonusun belirti ve semptomları hastalık ilerledikçe değişebilir. Belirti ve semptomlar aşağıdakileri içerebilir:

– Bulanık veya çarpık görme

– Gece sürüşü ile ilgili sorunlara neden olan parlak ışığa ve parlamaya duyarlılığın artması

– Gözlük reçetesinde sık sık değişiklik yapma ihtiyacı

– Ani kötüleşme veya görme bulanıklığı

Keratokonus hastalığının tedavisi nasıldır?

Keratokonus tedavisi, durumunuzun ciddiyetine ve durumun ne kadar hızlı ilerleyeceğine bağlıdır.

En hafif keratokonus formunda gözlükler veya yumuşak kontakt lensler yardımcı olabilir. Fakat hastalık ilerledikçe ve kornea incelerek daha düzensiz hale geldikçe, gözlükler ve düzenli yumuşak kontakt lensler artık yeterli görüş düzeltmesi sağlayamaz.

Keratokonuslu bazı kimselerde kornea skarlaşır veya kontakt lens kullanmak zorlaşır. Bu durumlarda, ameliyat gerekli olabilir.

Cerrahi ve kornea nakli

Keratoplasti olarak da bilinen kornea nakli, yaygın, güvenli ve etkilidir. Bununla birlikte, hastalar genellikle hala bir tür normal görsel düzeltmeye ihtiyaç duyarlar.

Kornea naklinde bir cerrah hastanın korneasını çıkarır ve yerine yeni vericiden (donör) alınan korneayı yerleştirir. Korneanın kendi doğrudan kan kaynağına sahip olmadığı için donör korneaların kan grubu ile eşleşmesi gerekmez. Görsel sonuçlar genellikle hastalığın ciddiyeti, cerrahi teknik ve diğer faktörlerden bağımsız olarak mükemmeldir.

Kornea içi halkalar

Gözüne kontakt lens uymayan veya kontakt lens kullanamayan hastalarda, keratokonus ileri döneminde değilse kornea içi halka uygulaması iyi bir alternatiftir. Topikal anestezi ile kornea içine femtosecond laserle (intralase) kanallar açılır ve bu kanallara halkalar yerleştirilir. Bu halkalar kornea şeklini düzelterek mevcut kırma kusurunun azaltılabilmesini sağlar. Halkaların çıkarılabilmesi yani ameliyatın geri döndürülebilmesi mümkündür. Hastanemizde intacs, keraring halkaları uygulanmaktadır.

Corneal Cross Linking (CCL)

Crosslink tedavisi ile korneadaki kollajen lifler arasındaki bağlar güçlendirilmektedir. Tedavide Ultraviole A ve Riboflavin ( B2 vitamini) kullanarak korneadaki kollajen lifler arasındaki bağların arttırılması ve korneanın daha güçlü hale gelmesi sağlanır. Korneaya uzun süre riboflavin damlatılmakta ve takiben kornea üzerine UV-A uygulanarak çapraz bağlantıların oluşması sağlanmaktadır. Yapılan çalışmalar Korneal crosslinkingin keratokonus hastalığının ilerlemesini durdurduğunu göstermiştir. Ancak kornea yapısının güçlenmesi ve kornea dikliğindeki kısmi azalmaya bağlı görme artışları olabilmektedir.