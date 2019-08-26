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Kepez’in Uluslararası Folklor Festivali başlıyor

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği 5.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:01
Kepez’in Uluslararası Folklor Festivali başlıyor

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali, 28 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.


Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renkleri Kepez’de buluşuyor. Kepez Belediyesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali, 28 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Profesyonel toplulukların katılacağı 5. Uluslararası Folklor Festivali, 28-29-30-31 Ağustos tarihlerinde Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renklerini bir araya getiriyor. Farklı yöre ve kültürlerin geleneksel oyunlarının sergileneceği festivale, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, Sırbistan, Tebriz, Bulgaristan, Burundi, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana ve Romanya katılacak. Van, Denizli, Aydın, Hakkari, Ankara, Burdur, Samsun, Diyarbakır, Iğdır, Gümüşhane, Antalya ve Gaziantep gibi Türkiye’nin bir çok ilinden folklor ekipleri de festivalde yerini alacak.



Dünya’nın folklor renkleri Kepez’de


Kepez Belediyesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali, Başkan Hakan Tütüncü’nün, festival ekiplerini kabul etmesi ile başlayacak. Festivalin ilk günü Mehmet Akif Caddesi’nde kortej yürüyüşünün ardından Özdilek AVM önünde gösteri yapılacak. Festivalin açılış akşamında Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renkleri DokumaPark’ta bir araya gelecek. Kepez Belediyesi, tüm vatandaşların festivale katılımını sağlayabilmek için festival etkinliklerini mahallelere yaydı.Festivalin ilk günü Yenidoğan Mahallesi(Pazartesi pazarı yanı) ve Çamlıbel Mahallesi’nde(Kültür Çadırı yanı) folklor gösterisi yapılacak.



Festivale profesyonel ekipler katılıyor


Festivalin ikinci günü ise, kortej (MarkAntalya-Kapalıyol-Cumhuriyet Meydanı güzergahı) düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi(Muhtarlık yanı), Zafer Mahallesi(Cumartesi Pazarı), renkli gösterilere sahne olacak. 30 Ağustos Cuma günü ise; konuk guruplar Antalya Valiliği’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Programına katılacak. Yine aynı gün Agora AVM’de festival etkinlikleri devam edecek. 31 Ağustos Cumartesi sona erecek festivalin gala gecesi Kepez Kent Meydanı’nda yapılacak. Varsak Karşıyaka Mahallesi, Ahmet Çeşme Caddesi(Varsak Karakolu karşısı) ve Altınova ASM yanında folklor gösterilerine sahne olacak.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:01
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