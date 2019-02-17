Kepez’in sokak hayvanları Dokumapark’ta ’EV’lendi

Kepez Belediyesi’nin ’Sokak Hayvanları EV’leniyor’ etkinliği kapsamında belediyenin sokak kedileri için ürettiği kedi evleri Dokumapark’a yerleştirildi.

Kepez Belediyesi tarafından sokak kedileri için üretilen rengarenk evlerinin ilk örnekleri, Fatih Sultan Mehmet Parkı’na monte edilmişti. İlçe çapında büyüt ilgi gören kedi evleri düzenlenen etkinlik ile bu kez şehrin kalbi Dokumapark’a yerleştirildi. Bibirinden güzel rengarenk kedi evleri Dokumapark’ta onlarca sokak kedisine yuva olmak için yerini aldı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek hafta sonunu Dokumapark’ta geçiren vatandaşlar ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, etkinlikte hayvan haklarını vurgu yaptı

Kepez’insadece insanların mutlu olduğu değil, hayvanların da mutlu olduğu güzel bir şehir olsun istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "İnsanı çok seviyoruz ama bununla birlikte doğayı yeşili ve hayvanları da çok seviyoruz. Bizim medeniyetimiz saygı medeniyetidir. Hatta bizim medeniyetimiz, cansıza bile sevgiyi barındıran bir toplum hayalini ortaya koymuştur.İnsanlarla hayvanlar aynı ortamda yaşamalılar." dedi.

Kepezi’in kedilerini evlendirmek amacıyla onlara ev yaptıklarını, çocuklara hayvan sevgisini öğretebilecekleri çok farklı bir değişim ve dönüşüm başlattıklarını söyleyen Tütüncü şöyle devam etti: "Yeni dönemde tasarladığımız 123 projenin içerisinde de sokak hayvanları için nitelikli fevkalade güzel projelerimiz var. İnşallah bu projelerle insanı da mutlu hayvanı da mutlu bir Kepez inşa edeceğiz. Bizim belediyeciliğimiz gönül belediyeciliği ve bu uğurda sizden aldığımız güçle devam edeceğiz."

Etkinlik, orman içerisine rengarenk kedi evlerinin yerleştirilmesi ile devam etti.