Kepez’den iki mahalleye rekor yeşil alan

Kepez Belediyesi, sınırdaş olan Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerine son 11 yılda 144 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imara uygun yapılaşmasını sağladığı Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerini, yeşil alan yatırımında da yüzünü güldürdü.

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için ağaç dikimini ve yeni park yatırımlarını artırarak sürdüren Kepez Belediyesi, sınırdaş olan bu iki mahallede rekor düzeyde yeşil alan çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 11 yılda Düdenbaşı Mahallesi’nde 14, Teomanpaşa Mahallesi’nde ise 16 park inşa etti. İki mahallede, 30 park alanı, orta refüj düzenlemesi ve Gazi Bulvarı peyzaj çalışmasıyla birlikte toplamda 144 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu.

Sınırdaş iki mahalleye yeni yeşil alan

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerinde 2019’da başlattığı yeşil alan çalışmalarını da tamamladı. Teomanpaşa Mahallesi Osman Serdengeçti Caddesi’ndeki 1280 metrekarelik alan, çim ekimi ve çeşitli meyve ağaçlarının dikimiyle yemyeşil bir bahçe haline getirildi. Düdenbaşı Mahallesi 2327 Sokak, 1280 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta, üzeri kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, açık hava spor aletleri ve çocuk oyun elamanları bulunuyor. Çim ekilen parka, çeşitli türde ağaç ve bitki de dikildi.