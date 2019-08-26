Kepez’de su kesintisi ASAT Genel Müdürlüğü, Varsak Köprüsünde tramvay hattı üzerindeki altyapı çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde 1 günlük su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

ASAT Genel Müdürlüğü, Varsak Köprüsünde tramvay hattı üzerindeki altyapı çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde 1 günlük su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Varsak Köprüsünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Tramvay Hattı üzerinde altyapı yapım çalışması nedeniyle içme suyu ana hattında boru deplasesi yapılacağı ve bu nedenle 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü 07.00 – 19.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceği kaydedildi. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden şebekeye su verileceği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler Kepez Varsak Süleyman Demirel Bulvarının Doğusu, Ayanoğlu, Karşıyaka, Şelale, Demirel, Esentepe, Menderes, Altıayak, Zeytinlik Gaziler, Habibler, Gazi, Sütçüler Mahalleleri ve Aksu Atatürk, Fettahlı, Çamköy Mahalleleri ile Topallı Mahallesi’nin bir kısmı olarak açıklandı.

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