Kepez’de 23 Nisan coşkusu

Kepez Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı vatandaşların balkonlarından katılımıyla coşkuyla kutladı. Kepez’in, ‘Gezici Eğlence Tırı’ ile çocuklar evlerinin balkonlarından muhteşem bir bayram coşkusu yaşadılar.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yılki kutlama törenleri düzenlenemeyince, Kepez Belediyesi ilçe sakinlerinin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için ‘Kepez’in caddelerinde şenlik var’ etkinliği düzenledi. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilçede 68 mahallede şenlik düzenleyerek, binlerce çocuğa ulaşan Kepez Belediyesi, bu yıl çocukların bayram sevincine evlerinin balkonlarından ortak oldu. 23 Nisan şenliklerini caddelere taşıyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şenlik etkinliği kapsamında otobüsle mahalle mahalle gezdi. Başkan Tütüncü’ye, eşi Ayşe Tütüncü, meclis üyeleri ve Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti. Kırmızı ay yıldızlı tişört giyen Başkan Tütüncü, elinde Türk bayrağı ile her mahalleyi gezerek, hemşehrilerinin ve çocukların bayramlarını kutladı, kapısının önüne çıkan vatandaşlara da Türk Bayrağı hediye etti.

Gezici eğlence tırı çocukların ilgi odağı oldu

İlçe sakinleri tarafından al bayraklarla süslenen balkonların muhteşem bir görüntüye büründüğü bu özel günde, Başkan Tütüncü çocuklara da güzel bir sürpriz hazırladı. ‘Kepez’in caddelerinde şenlik var’ etkinliği kapsamında Gezici Eğlence Tırı gün boyu mahalle mahalle gezdi. Çizgi film ve masal karakterlerinin kostümlerini giymiş maskotların yer aldığı gezici eğlence tırı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Minyonlar filminin karakterleri, pamuk prenses, Mickey Mouse, Donald Duck Amca gibi bir çok çizgi ve masal kahramanlarının maskotlarının bulunduğu gezici eğlence tırı çocuklar ilgi odağı oldu. Çocuklar etkinliği evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden büyük bir mutlulukla izlediler. Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kepez’in caddelerinde şenlik var’ etkinliği ile çocuklar evlerinin balkonlarında muhteşem bir bayram coşkusu yaşadılar.

"Çocuklarımıza balkonlardan uzandık"

Kepez olarak, evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde yine 23 Nisan Bayramını büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Hem çocukların hem de büyüklerin bayramını bu yıl özel şartlar içinde kutladık. Çocuklarımıza bu bayram balkonlardan uzandık. Amacımız bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz sosyal motivasyona olumlu bir katkı sağlamaktı. TBMM’nin 100. Kuruluş Yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum. Milli tarihimizin en önemli günü 23 Nisan 1920’nin hatırasını dünyanın tüm çocuklarına bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını saygıyla anıyorum” dedi.