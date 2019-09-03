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Kepez iş kapılarını aralıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği 123 projeden biri olan ‘Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdi.

03 Eylül 2019 Salı 15:49
Kepez iş kapılarını aralıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği 123 projeden biri olan ‘Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdi.


Kepez Belediyesi’nin iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, meyvelerini vermeye başladı. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne iş bulabilmek için müracaat edenler, işverenle buluşturuldu.Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren özel bir firmanın yetkilileri tarafından sağlanan görüşmeye, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne iş başvurusunda bulunanlar alındı. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, aracılığıyla davet edilenlerin iş görüşmelerini prestijli ve konforlu bir ortamda yapabilmeleri sağlandı.



Tütüncü’den güzel dilekler


Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeler öncesi iş arayanlarla bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’nin uygun iş ortamlarını bulabilmek için gerekli çalışmaları yaptığını belirten Tütüncü, “Profesyonel bir ekibimiz var. Hemşehrilerimize daha iyi iş imkanları ve daha iyi iş ortamları bulabilmek için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar. Bundan sonra da göstermeye devam edecekler. Her şey dilediğiniz gibi, gönlünüzce olsun. Olmasa da biz sizin için yeniden iş aramaya devam edeceğiz. Hepinize bol şans” dedi. Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından iş arayanlar, işverenle bir araya geldi. Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren özel bir firmanın yetkilileri tarafından sağlanan görüşme sonucu 25 kişi Havalimanı’nda iş başı yapacak.



Kepez Belediyesi’nden istihdama katkı


Titizlikle çalışan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, firmalardan gelen işçi talepleri üzerine aranan kriterlere en uygun adayları seçiliyor ve görüşmeler Kepez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. İşe alınacak adayların kan testi ve sağlık taramaları da Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. İstihdama katkı sağlayacak ve iş arayanlara iş kapılarını aralayacak olan merkezin çalışmaları, farklı iş kolu ve firmalarla devam edecek. Kepez Belediyesi’nin, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, “iş arıyorum” diyenleri bekliyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:49
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