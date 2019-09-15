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Kepez Belediyespor lige hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig(BAL) 7.

15 Eylül 2019 Pazar 10:19
Kepez Belediyespor lige hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig(BAL) 7.Grup’ta mücadele edecek olan Kepez Belediyespor, yeni sezon hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.


Teknik direktör Şakir Filiz’in başkanlığında çalışmalara hız veren takım, 22 Eylül Pazar günü ilk karşılaşmasını deplasmanda Manavgat Belediyespor ile yapacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçlarla sahaya çıkan Kepez Belediyespor, geçtiğimiz akşam, kendi evinde Alanya Kestelspor ile hazırlık maçı yaptı. Kepez Belediyespor ile Alanya Kestelspor karşılaşması Kepez Belediyesi’nin kendi tesisi olan Hasan Doğan Stadyumunda gerçekleşti.



Taraftara destek teşekkürü


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig(BAL) 7.Grup mücadelesine sayılı günler kaldığını hatırlatan Teknik direktör Şakir Filiz, futbolcuların çalışma performansından memnun olduğunu dile getirdi. Teknik direktör Şakir Filiz, Bölgesel Amatör Lig 7 grupta güçlü rakiplerinin olduğunu,Kepezspor ‘un ise genç ve dinamik bir takımdan oluştuğunu vurguladı. Mücadeleyi sezon boyunca spora ve sporcuya yakışır bir şekilde sürdüreceklerini belirten Filiz, bugüne kadar kendilerini hiçbir maçta yalnız bırakmayan Kepezspor taraftarlarına da teşekkür etti. Hasan Doğan Stadyumunda gerçekleşen karşılaşmayı Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal’da tribünden izleyerek, futbolculara destek verdi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:19
  1. doğa

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