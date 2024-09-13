Kepek sorununu tarihe gömüyor! Egzamadan eser bırakmıyor, 30 dakikada saç köklerine nem depoluyor

Saç köklerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak egzama, kepek, kaşıntı ve sivilceler görülebilir. Bu durum son derece rahatsız edicidir ve kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Saç köklerindeki egzamayı tedavi etmek için birçok doğal yöntem var. Doğal saç bakım yağları da bunlardan biri. İşte saç diplerindeki egzamayı geçiren o mucize etkili doğal yağlar...

Bu egzama türü, saç derisini en sık etkileyen tiptir. Farklı egzama türlerinin tipik özellikleri ise kaşıntılı, kırmızı ve bazen de iltihaplı bir saç derisi olarak sıralanabilir.

Saç derisindeki bu egzama ile çok sık karşı karşıya kalabilirsiniz. Kafa derisinde egzama, yıllarca devam eden inatçı bir durum olabilir. Uyarı vermeden başlayabilir ve kendi kendine kaybolabilir. Egzamanızın nedenini tespit etmek ve belirtilere neden olan koşulları ortadan kaldırmak için mutlaka doktorunuza danışın.

Saç derisindeki sivilce genellikle basit bir sorun gibi görünsede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple mutlaka bir uzaman danışmanız önerilir.Ancak saç derisindeki kaşıntıyı doğal yollarla da engelleyebilmeniz mümkün.

JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı saç derisini yumuşatarak saç diplerindeki kuruluğu engeller. Saç tellerini güçlendirerek dökülme sorununu ortadan kaldırır. Cilt tarafından çok kolay emilir. Jojoba yağı saç köklerinin nefes alarak sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir.

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı güzel kokusu ile en sık tercih edilen saç bakım yağları arasında yer alır. Lavanta yağı hem saçların dökülmesini durdurur hem de saçların koparak kırılmasını engeller. Saç köklerini besler, kan dolaşımını hızlandırır. Kekik ve biberiye yağı ile kullanılarak saç derisini ve cilt bakımında kullanmak isterseniz cildinin tahriş etmesini engellemiş olursunuz. Lavanta yağı ile kepek ve kuruluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

FINDIK YAĞI

Fındık yağı B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından çok zengin bir doğal yağdır. Fındık yağı saç köklerinde kepek oluşmasını engeller. Besleyici ve onarıcı bir özelliği bulunur. Sadece saçlarda değil, cilt bakımında da kullanılan fındık yağı, cilde de nem ve parlaklık verir.

Fındık yağı saç dökülmesini engeller. Saçlara nem depolayarak canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Fındık yağını saç bakım rutinine dahil ederek saç sağlığınızı koruyabilirsiniz.

ARGAN YAĞI

Argan yağı saç bakımında en sık kullanılan doğal yağlardan biri. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması ve korunması için kaplama görevi yapan gerekli yağlardan bolca içeriyor. Saçların sağlıklı ve güçlü uzamasına yardımcı olur.

Argan yağı saç köklerinin kurumasını engeller. Saça vitamin depolar. Saç diplerinin nefes almasına yardımcı olur ve dökülme sorununu ortadan kaldırır.

SAFRAN YAĞI

Safran yağı saç diplerindeki gözenekleri açar. Saçları güçlendirerek dış etkenlerden dolayı hasar görmesini engeller.

Safran yağı saç diplerindeki kuruluk sorununu ortadan kaldırır. Saçlara nem depolar. Dökülmeyi durdurur. Diğer saç bakım yağları ile karıştırılarak saç diplerine uygulanabilir. Eğer hassas bir saç deriniz varsa bu yağları uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan üzüm çekirdek yağı da saç çıkaran yağlar arasında yer almaktadır.

Bu yağ, destekleyici özelliği sayesinde saç dökülmesini engeller ve kısa sürede saçların uzamasını sağlar. Bu sayede doğru ve düzenli bir şekilde kullandığınızda saçlarınızdaki farkı belirgin olarak görürsünüz.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, saç büyümesini destekleyici özellikleriyle bilinir. Saç dökülmesini önlemeye, kafa derisindeki kan dolaşımını uyarmaya ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Ayrıca saçların erken beyazlamasını önlemede etkili olduğuna inanılır.

NANE YAĞI

Nane yağı ferahlatıcı etkisiyle saç diplerini rahatlatıyor ve nefes almasını sağlıyor. Saç çıkaran ve saç oluşumunu destekleyen yağlar arasında nane yağı yer alıyor.

Nane yağı düzenli kullanıldığında saç köklerinin nefes almasını sağlıyor. Kuruluk, kaşıntı, kepek ve pul pul dökülme gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Nane yağının içeriğinde yer alan bileşenler saçlardaki kuruluğu önlerken kaşıntı ve kafa derisi sorunlarına da iyi geliyor.