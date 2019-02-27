Kepçe operatörü, direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan kepçe operatörü Sedat Tosun, direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçirip, park halindeki iki otomobile çarpan kepçe operatörü Sedat Tosun (62), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Buharkent'te yaşayan kepçe operatörü Sedat Tosun, bugün saat 09.00 sıralarında, kullandığı kepçe ile çalıştığı inşaata gitmek üzere yola çıktı. Sanayi Caddesi'ne geldiğinde Tosun, direksiyon başında fenalaştı. Kullandığı kepçenin direksiyon kontrolünü yitiren Tosun, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra durabildi. Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Tosun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Buharkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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