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Yerel Kepçe ile çarpıştı! Feci kaza
Yerel

Kepçe ile çarpıştı! Feci kaza

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 7 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:56:00 -
Kepçe ile çarpıştı! Feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Emin Atçı’nın kullandığı 06 BZG 368 plakalı Toyota marka otomobil, iddiaya göre paralel yoldan karayoluna çıkmaya çalışan Ali K.’nin kullandığı kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sol üst kısmı kağıt gibi yırtılırken içerisinde bulunan Mehmet İ., Aziz Z., Ali Asaf Z., Sümeyye A., İrem Su A., Fatma A., Meryem A., Saime Zira ve Emin Atçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emin Atçı ile Saime Zira yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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