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Gündem Kepazeliğe Muharrem İnce isyan etti: İyi ki CHP’den gitmişim
Gündem

Kepazeliğe Muharrem İnce isyan etti: İyi ki CHP’den gitmişim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye tepki göstererek, “Basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyorlar, İyi ki CHP’den gitmişim” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 19:20:00 -
Kepazeliğe Muharrem İnce isyan etti: İyi ki CHP’den gitmişim

Memleket Partisi Eskişehir İl Binası’nda basın açıklaması yapan Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi’nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması konusunda eleştirilerde bulundu.

Muhalefette bayrak kaldıran danışmanların olduğunu söyleyen İnce, “Muhalefete bakıyorum bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin yerel merkezinde basın toplantısı yaparken Türk bayrağını kaldırıyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık günah size, yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz. Bana neden CHP’den gittin diyorlar, iyi ki gitmişim, sizle mi beraber olacağım?” diye konuştu.

“51 gün kala beni aday yapmışlardı, tüm zamanlar boş geçmişti”

‘Altılı Masa’nın’ aday çıkarma konusunda yorum yapan Muharrem İnce, “Adayı seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz. Seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Geçmişte 51 gün kala beni aday yapmışlardı. Tüm zamanlar boş geçmişti, 13 tane vilayete uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır” dedi.

Seçim adaylığıyla ilgili Ocak sonu gibi bir açıklama yapacaklarını dile getiren İnce, “Ocak sonu gibi bir açıklama yaparız. Görüştüğümüz partiler var. Zafer Partisi, Doğru Parti, Demokratik Sol Partisi, Adalet Partisi gibi partilerle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

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