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Spor

Kenya’nın karar vermek için 8 günü var!

Afrika Futbol Federasyonu, Kenya Futbol Federasyonu’na gönderdiği yazıda, liglerin oynanıp oynanmamasıyla ilgili kararın 8 gün içinde verilmesini istedi.

2020-04-29 11:14:16 -
Kenya’nın karar vermek için 8 günü var!

Afrika Futbol Federasyonu, Kenya Futbol Federasyonu’na gönderdiği yazıda, liglerin oynanıp oynanmamasıyla ilgili kararın 8 gün içinde verilmesini istedi.


Afrika Kıtası’nda futbolun patronu olan Afrika Futbol Federasyonu, ülkelerin futbol konusunda karar vermesini istiyor. Korona virüs nedeniyle liglere ara verilirken, sezon sonunda yaşanacak olan belirsizliklerin neticelendirilmesi için Afrika Futbol Federasyonu, ligler ve kupalarla ilgili karar alınması talebinde bulundu. Son olarak Kenya Futbol Federasyonu’na yazı gönderilirken, bu ülkeye lig ve kupa maçlarıyla ilgili olarak karar alınması için 8 gün süre verildi. Afrika Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdelmounaim Bah, Kenya Futbol Federasyonu’na gönderdiği yazıda "Ulusal liginizin / ulusal kupanızın mevcut durumu (sıralama, bekleyen maç sayısı vb.) ve bu müsabakalarla ilgili olarak tamamlama ya da iptal etmek yoluyla sonuçlandırmak için uygulamak istediğiniz stratejiler nelerdir?" ifadelerini kullandı.

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