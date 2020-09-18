  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya'dan Afrika'daki iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı
Aktüel

Kenya'dan Afrika'daki iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:50:08 -
Kenya'dan Afrika'daki iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı

NAİROBİ (AA) - Kenya, Afrika'daki iklim değişikliğine karşı cesur ve acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, çarşamba günü Nairobi Eyalet Meclisinde, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küresel Uyum Merkezi'nin (GCA Afrika) Afrika bölümünün açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Kenyatta, açılışta yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için acil ve cesur müdahalelerde bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Son iklim değişikliğinin Doğu Afrika'daki çöl çekirge istilasının yanı sıra kuraklık ve sellerin bölgeye büyüyen bir sosyoekonomik yük getirdiğini belirten Kenyatta, "İklim değişikliğiyle şiddetlenen Kenya ve diğer Doğu Afrika ülkelerindeki çöl çekirgesi istilası, çiftçilerin geçim kaynaklarını mahvetti ve gıda güvenliği için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Kenyatta, iklim değişikliğinin etkilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ile daha da kötüleştiğini söyledi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina da AfDB'nin Afrika'nın iklim dostu projelerine yatırım için mevcut desteği 2025 yılına kadar 25 milyar dolara çıkarmak için çalıştığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Dünya

Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek
Ekonomi

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin demir yolu tekerleğ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı