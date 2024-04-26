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Dünya Kenya'daki sel felaketi: Onlarca can kaybı!
Dünya

Kenya'daki sel felaketi: Onlarca can kaybı!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 17:51:00 -
Kenya'daki sel felaketi: Onlarca can kaybı!

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 70'e yükseldi.

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 70'e yükseldi.

Kenya Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamada, geçen aydan bu yana devam eden şiddetli yağışların, hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek, meydana gelen sellerde en az 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, sellerin başkent Nairobi'yi de etkilediği, birçok mahallenin sular altında kaldığı ifade edildi.

Sellerden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. (İLKHA)
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