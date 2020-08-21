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Aktüel Kenya'da yüzlerce doktor "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" için greve gitti
Aktüel

Kenya'da yüzlerce doktor "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" için greve gitti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:18:15 -
Kenya'da yüzlerce doktor "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" için greve gitti

İSTANBUL (AA) - Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla görüldüğü başkent Nairobi'de bölge hastanelerinde çalışan yüzlerce doktor, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve başladı.

Kenya Doktorlar, Eczacılar ve Dişçiler Birliği Genel Sekreteri Thuranira Kaugiria, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının daha iyi ücret ve çalışma koşullarının iyileşmesi talebiyle grev başlattığını duyurdu.

Sağlık çalışanlarının işsizliğe, saygısızlığa ve ödenmeyen maaşlara mahkum edildiğini belirten Kaugiria, virüsle mücadelede doktorların yeterli koruyucu ekipmanlardan da yoksun olduğunu kaydetti.

Yüzlerce sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığı ülkede, vakaların büyük çoğunluğu başkent Nairobi'de görülüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kenya'da 31 bin 441 kişi virüse yakalandı, 516 kişi ise hayatını kaybetti.

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