Kenya'da toplu mezar dehşeti: 32 cesedin çoğu bebek

Kenya’da bir toplu mezardan çıkarılan 32 cesedin çoğunun bebek ve çocuklara ait olduğu ortaya çıkarken, ülkeyi sarsan olayla ilgili soruşturma genişletildi.

Kenya’nın Kericho kentinde yapılan kazılarda yaklaşık 32 cesedin çıkarıldığı ve bunların büyük bölümünün bebekler ve fetüslerden oluştuğu aktarıldı.

Yetkililerin başlangıçta yalnızca 14 cesedin bulunduğunu düşündüğü, ancak kazılar ilerledikçe sayının arttığı ifade edildi.

Bir yetkilinin, "Bulduklarımız oldukça sıra dışı" değerlendirmesinde bulunduğu ve cesetlerin çuval benzeri torbalar içinde üst üste yerleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

ÖLÜMLER FARKLI ZAMANLARDA GERÇEKLEŞMİŞ

İlk incelemelerde, cesetler arasında 7 yetişkin ve 25 çocuğun bulunduğu belirtildi. Ayrıca bazı vücut parçalarının da çıkarıldığı ifade edildi.

Yetkililerin, bazı cesetlerin hastaneler veya morglardan gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu ve bunun yapılacak otopsilerle netleşeceği aktarıldı.

Cesetlerin farklı seviyelerde çürüme göstermesinin, ölümlerin farklı zamanlarda gerçekleşmiş olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Yetkililerin, bazı cesetlerin başka bir bölgedeki hastaneden 'sahipsiz' olarak teslim alınıp buraya getirildiğini tespit ettiği ifade edildi. Ancak mezardaki diğer cesetlerin kaynağının hala belirsiz olduğu aktarıldı.

Mezarın bulunduğu alanın bir kuruluşa ait olduğu ancak bu kurumun olayla bağlantısı olmadığını açıkladığı belirtildi.

Olayla bağlantılı olarak iki kişinin gözaltına alındığı, başka kişilerin de sorgulandığı ifade edildi.

Bir insan hakları grubunun, "Bu keşif trajedinin boyutunu gözler önüne seriyor" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Yetkililerin, cesetlerin kimliklerinin en kısa sürede belirlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

