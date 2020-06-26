  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kenya'da suç örgütleri polisi İHA'yla izliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:02:57 -
Kenya'da suç örgütleri polisi İHA'yla izliyor

İSTANBUL (AA) - Kenya'da suç şebekelerinin güvenlik birimlerinin hareketlerini izlemek için insansız hava araçları (İHA) kullandığı bildirildi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Nakuru Bölge Komiseri Erustus Mbui, gangsterlerin suç faaliyetleri için İHA kullandığı istihbaratını aldıklarını ve meseleyi ciddiyetle ele aldıklarını belirtti. Bu araçların bilgi toplamak için kullanıldığını aktaran Mbui, İHA'ların kolayca erişilebilir olmasını da eleştirdi.

Mbui, İHA'ların ülkedeki en tehlikeli suç şebekesi olarak gösterilen "Confirm" tarafından da kullanıldığını ve bu şebekenin bazı "şeytani" politikacılar tarafından desteklendiğini ileri sürerek "Bu çeteler, İHA alacak parayı nereden buluyor?" dedi.

Komiser Mbui, örgütü desteleyen politikacıları kamuoyuyla paylaşmaya da hazır olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı