  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya'da polisin "Kovid-19 şiddeti" mahkemeye taşındı
Aktüel

Kenya'da polisin "Kovid-19 şiddeti" mahkemeye taşındı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:50:42 -
Kenya'da polisin "Kovid-19 şiddeti" mahkemeye taşındı

NAİROBİ (AA) - Kenya'daki insan hakları grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma yasaklarında polisin halka karşı kullandığı orantısız şiddeti mahkemeye taşıdı.

Ülkedeki Haki Africa, Kituo cha Sheria, Uluslararası Adalet Misyonu ve Amnesty grupları, polis şiddetinin mağdurları adına devlete karşı dava açarak tazminat talebinde bulundu.

İnsan hakları grupları, yaptıkları ortak açıklamada, yaşananlardan ötürü emniyet müdürü, içişleri bakanı ve başsavcıyı sorumlu tuttuklarını, bu kişilerin sokağa çıkma yasağı uygularken görevlerini yerine getirmediğini belirtti.

Geceleri sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkede mart ayından bu yana 13 yaşındaki bir çocuk dahil çok sayıda kişi, polis tarafından öldürüldü.

Kenya'nın bağımsız Polis Faaliyetleri Gözetleme İdaresi (IPOA), 21 kişinin ölümüne ilişkin 87 farklı şikayet aldıklarını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman
Medya

Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman

TRT’nin yıllardır reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra 28 Eylül günü yayınlayacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk..
Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...
Gündem

Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trükten, bölgede asıl tehlikenin ABD olduğun..
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı