  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kenya'da polis göstericilere ateş açtı! Ölüler var
Dünya

Kenya'da polis göstericilere ateş açtı! Ölüler var

Kenya'da güvenlik güçleri, doğal yaşam alanlarının yol açtığı sorunları protesto eden göstericilere ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:12:00 -
Kenya'da polis göstericilere ateş açtı! Ölüler var

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Kajiado bölgesindeki ana yolu kapatan protestoculara polis ateş açtı.

Olayda 3 kişi öldü.

Göstericiler, hükümetten doğal yaşam alanındaki canlıların köy ve kasabalara yaptığı saldırıların son bulması için çözüm üretmesini talep ediyor.

Mashuru Emniyet Müdürü Charles Chepkong'a, yaşananları doğrulayarak polisin kalabalığı dağıtmak isterken kaos yaşandığını söyledi.

Kajiado Valisi Joseph Lenku ise bölge halkının vahşi hayvanların saldırıları yüzünden korku içinde yaşadığını ifade ederek, yaşananları kınadı.

Vahşi hayvanların saldırılarından ötürü son aylarda bölgede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay