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Dünya Kenya'da otobüs ve kamyon çarpıştı: 22 ölü
Dünya

Kenya'da otobüs ve kamyon çarpıştı: 22 ölü

Yeniakit Publisher
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Kenya'da otobüs ve kamyon çarpıştı: 22 ölü

Kenya’da başkent Nairobi ile Mombasa arasındaki kara yolunda meydana gelen feci kazada, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Makueni Bölge Komiseri Abdullahi Halif, yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın sabah saatlerinde Mtito Andei yakınlarındaki Kanga mevkisinde meydana geldiğini belirtti.

Halif, 45 yolcu taşıyan otobüsün araçları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını kaydetti.

Kazada 22 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Halif, yaralıların tedavi altına alınmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığını, can kaybının da artabileceğini söyledi.

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