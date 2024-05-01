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Dünya Kenya'da ölenlerin sayısı 179'a ulaştı
Dünya

Kenya'da ölenlerin sayısı 179'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 18:31:00 -

Kenya'da sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a ulaştı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 179'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, ölenlerin 15'inin çocuk olduğunu belirtti. Selde yaralanan 125 kişinin ülke genelindeki farklı sağlık tesislerinde tedavi gördüğünü aktaran Mwaura, 90 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti. Hükümet Sözcüsü, 195 bin 11 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, sel nedeniyle yerinden edilenlerin için barınma merkezleri kurulduğunu söyledi. Mwaura ayrıca, hükümetin halihazırda kurtarma ve tahliye tatbikatlarına yardımcı olan Kenya ordusu ile çalışmaları hızlandırdığını vurguladı.

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