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Kenya'da okulda facia! 7 ölü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin yaşamını yitirildiği duyuruldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
Kenya'da okulda facia! 7 ölü

Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.

Olay yerine ait görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, 4 öğrencinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kenya polisinden yapılan açıklamada ise en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
  1. Kenya
  2. Kızılhaçı
  3. okul
  4. derslik

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