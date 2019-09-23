Kenya'da okulda facia! 7 ölü Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin yaşamını yitirildiği duyuruldu.

Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi. Olay yerine ait görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, 4 öğrencinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kenya polisinden yapılan açıklamada ise en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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