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Aktüel

Kenya'da Kovid-19 yasakları bir ay daha uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:49:03 -
Kenya'da Kovid-19 yasakları bir ay daha uzatıldı

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu tedbirleri bir ay daha uzattı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, halka sesleniş konuşmasında, Kovid-19 önlemleriyle ilgili kararları açıkladı.

Kenyatta, "Başkent Nairobi dahil, Mombasa ve Mandera bölgelerinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında halka açık toplantı yasağı 30 gün daha uzatılmıştır." dedi.

Salgının dünya genelinde yayılımının devam ettiğine dikkati çeken Kenyatta, uluslararası uçuş yasağının da bu kapsamda 30 gün daha uzatıldığını belirtti.

Kenyatta, "Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı 30 gün daha devam edecek ve mart ayında kapatılan okullar 1 Eylül'de yeniden açılacak." şeklinde konuştu.

Kenya'da bugüne kadar 2 bin 600 kişide Kovid-19 tespit edildi, 79 kişi hayatını kaybetti.

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