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Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:29:59 -
Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 133 artarak 3 bin 727'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde şimdiye kadar 115 bin 336 Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 133 artarak 3 bin 727'ye ulaştı. Ülkede, 1286 vaka iyileşirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Kenya'da hükümet, Kovid-19 önlemlerini temmuz başına kadar uzatma kararı almıştı.

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