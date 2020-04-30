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Aktüel

Kenya'da Kovid-19 nedeniyle 407 bin mültecinin bulunduğu iki kampta giriş çıkış yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 02:52:22 -
Kenya'da Kovid-19 nedeniyle 407 bin mültecinin bulunduğu iki kampta giriş çıkış yasaklandı

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 407 bin mültecinin bulunduğu iki kampa giriş çıkış yasaklandı.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı ülkedenin doğusundaki Dadaab ve Kakuma mülteci kampına giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.

Dadaab kampında 217 bin ve Kakuma kampında 190 bin mültecinin bulunduğunu kaydeden Matiangi, "Hükümet, Kovid-19'la mücadele kapsamında bu iki kampta giriş ve çıkışı hareketlerinin bir şekilde durdurulmasını emretti." dedi.

Kenya'da şimdiye kadar 384 Kovid-19 vaka görülürken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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