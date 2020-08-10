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Dünya

Kenya'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Kenya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 436'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 04:40:00 -
Kenya'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 4 bin 420 koronavirüs testinin yapıldığını açıkladı.

Sekreter Kagwe, Kenya'da vaka sayısının son 24 saatte 599 artarak 26 bin 436'ya ulaştığını söyledi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 420'ye yükseldiğini bildiren Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 12 bin 961 olduğunu açıkladı.

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