  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya'da giderek artan sokak çocuğu sayısı yetkilileri endişelendiriyor
Aktüel

Kenya'da giderek artan sokak çocuğu sayısı yetkilileri endişelendiriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:45:30 -
Kenya'da giderek artan sokak çocuğu sayısı yetkilileri endişelendiriyor

NAİROBİ (AA) - Genç nüfus oranının yoğun olduğu Afrika'nın doğusundaki Kenya'da, sokak çocuklarının sayısının giderek artması uzmanları endişeye sürüklüyor.

Geçen on yılda, yoksulluğun derinleşmesi nedeniyle birçok Afrika ülkesinde sokak çocuklarının sayısı arttı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de durumun ne kadar zor olduğuna bir örnek Gladys Muthoni.

Sokakta yaşayan 15 yaşındaki Gladys Muthoni, ailesinin yemek ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine evden ayrıldığını söyledi. Muthoni, 3 yıldır sokakta yaşıyor.

Kenya'nın toplam nüfusunun yarısı 18 yaşın altında olduğundan, sokak çocuklarının yaşam koşulları Nairobili yetkililerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi.

Uzmanlar, 60 binden fazlası Nairobi'de olmak üzere sokaklarda yaşayan ve çalışan yaklaşık 300 bin çocuk olduğunu tahmin ediyor. Victoria Gölü kıyısındaki Kisumu ve sahildeki Mombasa da büyük bir sokak çocuğu nüfusuna sahip.

Uzmanlar, sokak çocuklarının, polis şiddeti de dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Başkent Nairobi'de sokak çocukları için etkinlikler düzenleyen Hussein Adnan, AA muhabirine, "Kenya hükümetinin bu çocuklara yardım etmesi gerekiyor. Ekip olarak birlikte çalışmalı ve onlara yardım etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Nairobi'de sokak çocukları, tüm zamanlarını sokakta geçirenler ve gündüz sokakta geceleri eve dönenler şeklinde ikiye ayrılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a katıldığı açıklanan Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai açıklaması
Medya

Kuruluş Osman'a katıldığı açıklanan Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai açıklaması

Kuruluş Osman'da oynayacak olan usta Cüneyt Arkın, yaşlı bir adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye sosyal medya hesabından sert çıktı...
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na katılarak dünya liderlerine seslenecek. BM Genel Kurulu'nu ilk kez bir Tü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı